Mantelzorger steelt 100.000 euro van blinde vrouw: “Ik ben te goedgelovig geweest”

Volleybal Drie edities Knack Roeselare tegen Greenyard Maaseik. Michiel Ahyi: “In topsport telt alleen winnen”

Het lot zorgde ervoor dat Knack Roeselare driemaal tegen Greenyard Maaseik moet spelen. Ze bestaan, de mensen die drie keer na elkaar dezelfde film gaan bekijken, of drie keer hetzelfde liedje willen horen, of drie keer exact hetzelfde restaurant bezoeken. Maar dan niet op één week tijd, veronderstellen we. Toch moeten Roeselare en Maaseik in een korte tijdspanne van amper zeven dagen elkaar driemaal bekampen.

