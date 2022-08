Man slaat kerel bewusteloos

Rumbeke Ontdek de wereld van Batman tijdens de Nacht van de Vleermuis

Natuurpunt Mandelstreke en Stadlandschap West-Vlaamse Hart laten je op zaterdag 27 augustus kennis maken met de verborgen wereld van Batman en zijn vrienden. Dit tijdens de Nacht van de Vleermuis die ze tussen 20 en 22 uur organiseren in het Sterrebos. Vrijwilligers van de zoogdierenwerkgroep geven eerst een korte uitleg over het leven van de vleermuis, daarna nemen ze je mee het donkere bos in voor een wandeling van zo’n drie kilometer op zoek naar deze kleine, vliegende ‘vampiertjes’. Hierbij krijg je de hulp van een ‘batdetector’, een apparaatje dat het ultrasone geroep van de vleermuizen kan omzetten in hoorbaar geluid. Interesse? Dan wordt je om 20 uur verwacht aan het Educatief Centrum, net naast het kasteel, in het provinciaal domein. Een hoofd- of zaklamp, een muggenstick en warme kledij kunnen van pas komen.

