Man rijdt 87 per uur met elektrische fiets op Rijksweg: “Dat wordt een zeer gepeperde boete”

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, reed een man vorige week op een middag doodleuk met zijn elektrische fiets op de gewone rijvakken van de Rijksweg in Roeselare. Hij werd gefilmd door een achteropkomende automobilist die zich terecht afvroeg wat de fietser daar in hemelsnaam uitspookte. In het filmpje is te zien hoe de fietser in de omgeving van het kruispunt met de Koestraat in Rumbeke een vrachtwagen van de Moorsleedse plantenkwekerij Vermeulen inhaalt en vervolgens gewoon weer invoegt naar de rechterrijstrook. Op de kilometerteller van de filmende automobilist is te zien hoe de fietser 87 kilometer per uur haalt.