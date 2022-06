Man moet niet meer terug naar cel na ontvoering ex, koppel ondertussen verzoend

Het Roemeens koppel ging vorig jaar uit elkaar nadat de man te weten was gekomen dat zijn vriendin hem had bedrogen. De vrouw verhuisde naar Roeselare, maar Radu B. stuurde haar dreigberichten. Toen de vrouw hem enkele dagen blokkeerde op haar gsm, wachtte B. haar op 24 december 2021 om 5 uur ’s ochtends aan haar woning op. “Toen ze naar haar werk wilde vertrekken, nam hij haar langs achter vast en legde zijn hand op haar mond”, aldus de openbare aanklager. “Ze kon zich omdraaien en herkende meteen haar ex. Ze begon te roepen maar hij verhinderde dat, sloeg haar, sleurde haar mee naar zijn auto en nam haar gsm af.” Met die gsm stuurde hij berichten naar haar kinderen om hen gerust te stellen. Het was uiteindelijk haar zoon die de politie verwittigde omdat hij onraad rook. Toen de man hoorde dat de politie hem zocht, zette hij de vrouw af op haar werk.

“Ik wilde enkel wat zaken uitpraten en er voor zorgen dat we met Kerstmis opnieuw samen zouden zijn”, zei Radu B. tegen de rechter. “Ik heb haar niet geslagen. Ze is onder mijn druk zelf in de auto gestapt. Ik zocht haar op omdat ze me al vier dagen had geblokkeerd op haar gsm.” Ondertussen is het koppel opnieuw samen. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen en zich psychologisch laten begeleiden. Meteen na de ontvoering vloog hij wel een tijdje in de cel.