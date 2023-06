Man jaar arbeidsongeschikt nadat hij met glas werd aangevallen: “Niet goed te praten door het autisme van de dader”

Psychosoci­aal revalida­tie­cen­trum TOV vzw verruilt vroeger klooster voor groene oase in Herders­straat

Acht jaar nadat TOV vzw haar werking voor volwassenen met een psychische hulpvraag opstartte in het voormalig kloostergebouw langs de Rumbeekse Kloosterstraat, pakt het psychosociaal revalidatiecentrum volgende week de verhuisdozen in. TOV vzw verkast naar een nieuwe stek langs de Herdersstraat 79 waar de werking op 3 juli opgestart wordt. De komende dagen loopt de werking van TOV vzw zo goed als mogelijk verder tot komende woensdag om dan de oversteek te maken naar de nieuwe stek. Directeur Hilde Vens kijkt er enorm naar uit. “Het vinden van een moderner en huiselijker pand gelegen in een groene oase, is na 8 jaar expertise als het ware de kers op de taart”, zegt ze. “Deze nieuwe locatie langs de Herdersstraat is vlot bereikbaar met de fiets of wagen en ook met het openbaar vervoer. Het ruime domein ademt rust, het is een groene oase.” Na de zomer plant TOV er een opendeur zodat iedereen er een kijkje kan nemen. Meer over de werking van TOV vzw op www.tov-vzw.be.