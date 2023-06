Man gearresteerd op druk kruispunt: “Doe die gordel los, langzaam, met je rechterhand!”

Recordaan­tal meldingen via centraal meldpunt 1788 in 2022: Minder over zwerfvuil, meer over ratten en onveilige situaties

1788, het centraal meldpunt van de stad Roeselare, ontving in 2022 een recordaantal meldingen, 6% meer dan in 2021. De meeste meldingen hebben betrekking op leefmilieu zoals over zwerfvuilen ratten, maar vooral de meldingen over mobiliteit en wegen, van onveilige situaties tot problemen met tijdelijke signalisatie, zitten sterk in de lift over. Hoe anticipeert de stad hier op?