Man botst tegen Harleyrijder op snelweg en vlucht: “Dacht dat ik alleen de vangrail had geraakt”

J.V. reed op 14 juni 2021 met zijn lichte vrachtwagen op de snelweg in Roeselare. Hij botste met een Harley Davidson van een man die in het gezelschap van zijn zoon en broer een plezierrit maakte. Zij zagen hoe de aanrijder na het ongeval tegen hoge snelheid op de vlucht ging. Toen de politie hem wat later kon interpelleren, verklaarde hij in shock te zijn geweest. “Ik dacht bovendien dat ik alleen maar de vangrail had geraakt”, zei hij. “Een getuige beschreef netjes wat er gebeurd was”, zei de rechter. “Ik kan begrip opbrengen voor het feit dat u in shock bent, maar waarom belt u dan de politie niet? Uw gedrag is werkelijk bijzonder asociaal.” V. had geen antwoord in huis op de vraag van de rechter. Hij kreeg een rijverbod van een maand en een boete van 960 euro.