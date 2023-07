Man (83) lichtgewond na klap tegen geparkeerde vrachtwagen

Beperkte verkeers­hin­der door aanbrengen wegmarke­rin­gen

De voorbije maanden werd er in de omgeving van de Sint-Michielskerk gewerkt om het warmtenet door te trekken van de Arme Klarenstraat richting het nieuwe stadhuis. Die werf is voorlopig afgewerkt en het verkeer kan er opnieuw door. Maar morgen, vrijdag 7 juli, worden nog de wegmarkeringen rond de decanale kerk aangebracht. Omdat dit voor zo weinig mogelijk hinder zou zorgen, wordt de karwei pas aangevat na de ochtendspits. Dit omstreeks 9 uur. Pas in augustus wordt trouwens een volgende fase van de werken opgestart met focus op de Patersstraat. Die werkzaamheden starten op 7 augustus.