Man (76) probeert hondje te redden maar verdrinkt zelf in regenput

De 76-jarige man was dinsdag aan het werk in de tuin achter zijn woning in de Klauwaardstraat. Omdat hij water wou overpompen, had hij het deksel van de regenput geopend. Plots merkte de man echter dat zijn hondje in de put was gevallen. Omdat hij niet bij het dier kon, belde hij z’n zoon. Die raadde hem absoluut af om te proberen de hond te redden. Maar de oudere man kon blijkbaar niet aanzien dat zijn huisdier dreigde te verdrinken en waagde het er dan toch maar op. Het liep echter gruwelijk verkeerd. De man viel zelf ook in de regenput en verdronk, samen met zijn hondje. Hij werd gevonden door één van z’n kinderen. Die alarmeerde snel de hulpdiensten. Zij probeerden de man drie kwartier lang te reanimeren maar alle hulp kwam te laat.