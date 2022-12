Man (62) voor rechter omdat hij naakt in zijn tuin loop in het zicht van een basisschool: “Klopt niets van”

Roeselare TAF brengt Christmas Concert

Om 2022 in stijl af te sluiten brengen leerlingen en leraars van The Art Factory (TAF) aan de Vierwegstraat 176 op woensdag 21 december een ‘Christmas Concert’. Je kan die avond genieten van leerlingen die voor de eerste keer samenspelen, leerlingen en leraars samen op het TAF-podium, jong en oud die samen musiceren, ... Het concert start om 19.30, maar je bent welkom vanaf 19 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

