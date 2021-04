Man (54) in levensgevaar na steekpartij in Groene Herdersgoed

Het Groene Herdersgoed, een zijstraat van de Rumbeeksesteenweg, is momenteel nog afgesloten door de politie. Het parket bevestigt de steekpartij en spreekt over intrafamiliaal geweld. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in/aan een woning langs het Groene Herdersgoed. Er is sprake van een messteek in de rug en in het hart. De man werd hevig bloedend aangetroffen in de inkomhal van de woning. De hulpdiensten dienden de eerste zorgen toe en voerden hem na zo'n 45 minuten in kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Ook de vrouw is opgenomen in het ziekenhuis, maar zij verkeert niet in levensgevaar. Het gaat om een Roemeens koppel. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het labo en het parket zijn ter plaatse voor onderzoek. Volgens de buren ging het er wel vaker luid aan toe bij het paar.