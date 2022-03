Man (50) ontkent slagen aan date: “Ik heb haar nooit in het echt gezien”

Marcel D. leerde het slachtoffer in april 2021 kennen via TikTok. Al snel gingen de twee aan het videochatten. “Op een bepaald moment spraken ze ook af in zijn appartement in Roeselare”, zei het openbaar ministerie. “Eerst verliep dat zonder agressie, maar toen de vrouw naar huis wilde vertrekken, versperde hij de doorgang en gaf haar een kopstoot. De volgende dag ontmoette de beklaagde de kinderen en de ex van zijn nieuw lief. Omdat ze haar ex een knuffel had gegeven als afscheid moest ze het ’s avonds weer ontgelden. Hij nam ook haar autosleutels af. De vrouw belde haar ex om langs te komen met de reservesleutel.” De huisarts van de vrouw stelde verschillende blauwe plekken vast op haar bovenarm, rechter borst, neus en oogleden. Marcel D. stuurde haar een dag later ook allerlei verwijten waarbij hij ook verwees naar haar autosleutels.