Man (50) die TikTok-date klappen gaf dan toch veroordeeld: “Toen ze naar huis wilde vertrekken, kreeg ze geen afscheidskus maar een kopstoot”

Marcel D. leerde het slachtoffer in april vorig jaar kennen via TikTok. Al snel werden berichtjes over en weer gestuurd en gingen ze aan het videochatten. Op een bepaald moment begonnen ze ook af te spreken op zijn appartement in Roeselare. “Eerst verliep dat zonder agressie, maar toen de vrouw naar huis wilde vertrekken liet hij dat niet toe. Hij versperde de doorgang en gaf haar een kopstoot. De dag erna ontmoette beklaagde de kinderen en de ex van zijn nieuw lief. Maar nadat ze haar ex een knuffel gaf als afscheid, moest ze het ‘s avonds opnieuw ontgelden. Hij nam ook haar autosleutels af. De vrouw belde uiteindelijk haar ex om langs te komen met de reservesleutels van haar auto.” De huisarts van de vrouw stelde verschillende blauwe plekken vast op haar bovenarm, rechterborst, neus en oogleden. Marcel D. stuurde haar een dag later ook nog berichten vol verwijten waarbij hij ook verwees naar haar autosleutels.

Eigenlijk gehuwd

De 50-jarige Roeselarenaar ontkende de vrouw ooit te hebben geslagen. “Ik heb haar zelfs nooit in het echt gezien”, zei de man in maart tegen de rechter. Die liet op zijn beurt nog enkele extra onderzoeksdaden uitvoeren. Daaruit blijkt dat de vrouw wel degelijk bij hem thuis is geweest. “Dat geef ik nu inderdaad wel toe”, zei hij in september, maar hij bleef wel volhouden dat hij haar niet had geslagen. In maart zei de man ook nog dat hij kwaad is geworden toen hij ontdekte dat ze eigenlijk gehuwd was. Marcel D. is geen onbekende voor het gerecht. In 2019 werd hij ook al eens veroordeeld voor slagen aan een ex. De rechter vond dat het wel degelijk bewezen was dat hij de vrouw heeft toegetakeld en veroordeelde hem tot 10 maanden cel en 800 euro boete.