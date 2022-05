Man (42) mept kerel tegen de grond in pitazaak: “De stoelen en koffiemachine vlogen in het rond”

Pedro V. stapte op 25 december met 9 pinten op de Pita Ramses in de Noordstraat in Roeselare binnen samen met zijn echtgenote. Volgens hem wilde een andere klant geld nemen uit de handtas van zijn echtgenote, en reageerde meteen bijzonder agressief. Hij mepte het slachtoffer tegen de grond met enkele rake vuistslagen tegen zijn gezicht. “De stoelen vlogen in het rond, net zoals een koffiemachine en de saus kwam op de muren terecht”, zei het Openbaar Ministerie. Ook in 2020 kreeg een nietsvermoedende man plots rake klappen van Pedro V. Toen een man zijn woning verliet om inkopen te doen, werd hij plots door hem aangevallen. “Hij mepte hem een gebroken oogkas en een neusbreuk. “Ook toen hij al op de grond lag, bleef hij stampen. Een pijnlijke vergissing van Pedro V. want hij had het eigenlijk gemunt op de broer van het slachtoffer. Pedro V. werd in het verleden al 18 keer veroordeeld, voornamelijk voor feiten van geweld. Deze keer riskeert hij zeven maanden voor de feiten in de pitazaak en 9 maanden voor de andere feiten. Hij kwam niet opdagen op de rechtbank. Vonnis op 27 juni.