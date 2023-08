Man (39) steelt gouden horloge uit auto

NET OPEN. BreekBar is opstapje naar nieuw begin voor De Barriere: “Muziek, hapjes, drankjes en een voorsmaak­je van de toekomst”

“BreekBar staat voor breken met het verleden.” Aan het woord is Pieter Dewaele, tot vorig jaar uitbater van Grill De Barriere. De Roeselaarse horecazaak kwam door corona in woelige wateren terecht, maar maakt zich op voor een volledig nieuwe start. “In afwachting daarvan, en op vraag van de klanten, pakken we nu uit met BreekBar, een Indian summerbar die straks organisch een winterbar wordt”, horen we op de Zilverberg waar het team achter het initiatief ons meeneemt in de nabije en iets verdere toekomst van De Barriere.