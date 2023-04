Man (39) opnieuw voor rechter na slagen aan oudere partners

Induce brengt vijf dansvoor­stel­lin­gen in De Spil

Induce Dans & beweeg, één van de oudste dansscholen van Roeselare gevestigd langs de Mandellaan, palmt van vrijdag 28 tot en met zondag 30 april CC De Spil in. Ze brengen er niet minder dan vijf dansvoorstellingen. Tijdens twee optredens ligt de focus op kleuters en kinderen tot en met het tweede leerjaar, de overige drie show zijn gewijd aan de kinderen vanaf het derde leerjaar tot volwassenen. Ze brengen schattige kleuterdansjes, stoere hiphop, topballet, wervelende moderne compagnie-stukken, de coolste TikTok-moves, een musicalspektakel... De kinderdansoptredens vinden plaats op zaterdag 29 en zondag 30 april om respectievelijk 13.45 en 10.30 uur. De andere voorstellingen staan op de agenda op vrijdag 28 april om 19 uur, op zaterdag 29 april om 17 uur en op zondag 30 april om 15 uur. Kaarten kosten 16 euro, wie jonger is dan 12 jaar betaalt 12,5 euro. Meer info en tickets via https://www.despil.be/search?zoekwaarde=induce.