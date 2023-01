Man (36) voor rechter na vechtpartij aan café Vanilla

Een politiepatrouille botste op het rondpunt aan café Vanilla in de Delaerestraat op een man die zijn bovenlijf ontbloot had. Al snel dienden zich bij de politie enkele slachtoffers aan die van de man slagen hadden gekregen. In het café zelf kreeg hij het aan de stok met enkele jongere kerels, waarvan één jongen nog minderjarig was. Hij plakte plots één van hen tegen de muur en gaf hem een kopstoot. Buiten op het terras gaf hij nog enkele jonge kerels rake klappen en zwaaide hij met een stoel. “Eén slachtoffer werd ook met die stoel geslagen”, zegt het Openbaar Ministerie. “De feiten buiten aan het café staan op camera.” De man zelf minimaliseert de feiten. “Zij hadden mij met vijf aangevallen en ik heb me verdedigd”, zei hij woensdag tegen de rechter. “Ik had geen T-shirt meer aan omdat ze mij hadden aangevallen hé. Maar het klopt wel dat ik ze geraakt heb. Toen mijn vriendin me wegtrok had ik moeten meegaan, dat is waar. Maar ik was zodanig over mijn toeren.” De man gaf ook aan de camerabeelden eigenlijk eens te willen zien. De rechter stemde in en heeft de zaak voor verdere behandeling geplaatst op 1 februari. Hij is overigens geen onbekende voor het gerecht en stond op het moment van de feiten onder voorwaarden.