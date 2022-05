Man (36) plant hakbijl in rug rivaal: “Weet ook niet wat me bezielde”

Ieper/Roeselare/Aalbeke/Tielt/Poperinge Vijf weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen: van de jubileren­de rally­sprint op de Monteberg tot de opendeur­dag voor 200 jaardag brouwerij Rodenbach

Voor het zweten en puffen wordt - tenminste als we sommige weersvoorspellingen mogen geloven - krijgen we eerst nog een weekend voorgeschoteld waarin we niet alleen alle moeders in de bloemetjes zetten maar er ook weer heel wat te beleven valt in onze mooie regio. De echte muziekliefhebbers hebben uiteraard al lang tickets voor het Labadoux-festival in Ingelmunster maar we selecteerden graag ook vijf andere aanraders, voor wie last minute nog wat inspiratie zoekt. Geniet ervan!

5 mei