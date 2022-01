Man (35) overleeft zware nachtelijke woningbrand niet

Het was een buurvrouw die afgelopen nacht om 4.20 uur een plof hoorde bij haar buurman waarna er al snel brand ontstond. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar toen zij arriveerden sloegen de vlammen al door het dak. De brand ging ook vooral gepaard met een enorme rookontwikkeling. Bewoner Kris C. (35) verstikte in de rook en overleefde de hevige brand niet. Hij werd uiteindelijk levenloos door de hulpdiensten aangetroffen ter hoogte van de voordeur. De brand ontstond wellicht in de keukenruimte en verspreidde zich nadien vliegensvlug. De brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen en is op dit moment nog altijd bezig met nablussen. De hele rijwoning is volledig vernield. Politie en parket gaan uit van een accidentele oorzaak, op het eerste zicht zijn geen aanwijzingen van een eventuele betrokkenheid van derden. Toch zal er voor de zekerheid nog een lijkschouwing plaatsvinden. De Kleine Bruanestraat is sinds 4.20 uur volledig afgesloten voor het verkeer.