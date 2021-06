Man (33) sterft na val van dakterras op appartement in Roeselare

Roeselare Donorcen­trum Rode Kruis open op zaterdag om bloedvoor­raad voor zomer in te slaan

9 juni Op zaterdag 12 juni zet het donorcentrum van het Rode Kruis aan het Roeselaarse Stationsplein de deuren open. Iedereen is welkom van 9 tot 15 uur om bloed of plasma te geven. De extra opening valt net voor Wereld Bloeddonordag, de dag waarop donoren wereldwijd in de bloemetjes worden gezet. Bovendien zorgt deze zaterdagopening ervoor dat het Rode Kruis voldoende bloed en plasma kan inzamelen voor de zomervakantie. Een afspraak maken is verplicht en kan op het gratis nummer 0800/777.00 of op donorportaal.rodekruis.be.