Man (30) riskeert celstraf voor verschillende inbraken in auto’s

De man werd aangehouden nadat de politie in Roeselare in december vorig jaar een auto wilde controleren. In de auto waren vier inzittenden die duidelijk een politiecontrole niet zagen zitten. “Ze reden weg en er ontstond een korte achtervolging”, zegt het Openbaar Ministerie. Eén van de inzittenden, R. B. bleek gekend voor verschillende feiten van diefstallen in auto’s in Ieper, Kortrijk en Roeselare. “Bij één diefstal gebruikte hij geweld nadat het slachtoffer hem wilde tegenhouden.” De man ontkende de feiten aanvankelijk. “Maar de camerabeelden waren zo duidelijk dat blijven ontkennen geen zin meer had.” Volgens zijn advocaat pleegde hij de feiten om te overleven. “Hij heeft hier niemand, heeft geen papieren en kan dus niet werken. Hij ging dan maar aan het stelen om die spullen door te verkopen voor geld. Op die manier had hij die dag toch iets te eten.” De jongeman bood zijn excuses aan. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 9 maanden en een boete van 800 euro waarvan de helft met uitstel. Vonnis op 20 maart.