Man (25) voor rechter die wegloopt nadat hij weigert alcoholcontrole af te leggen

De politie zette op 10 september vorig jaar de Delaerestraat af met kegeltjes, in afwachting van nadarhekken. Ze deden dat op het bevel van de burgemeester nadat een volkstoeloop aan de gang was aan een café. F. V. (25) reed net op dat moment met zijn bestelwagen de straat in. Hij negeerde de kegeltjes en parkeerde zich vlakbij. Een agent die het zag gebeuren snelde de man toe. “Hij zag hoe hij met een flesje bier uit zijn bestelwagen stapte en zei ‘wuk ist me gie vint’ toen de agent hem aansprak op zijn gedrag. Ook een ademtest wilde hij niet afleggen. ‘Een alcoholtest? Dat gaat gaan we nog eens zien manneke’, zei hij tegen de agent. Uiteindelijk haalde hij uit met zijn vuist, maar de agent kon hem ontwijken.” Daarna vluchtte hij te voet weg. Ter hoogte van het rondpunt kon hij tegen de grond gewerkt worden. “Ze konden hem slechts met veel moeite boeien. In het politiecommissariaat legde hij uiteindelijk een positieve ademtest af.”

“Klopt niet, de politie was agressief”

Volgens de man gebeurden de feiten enigszins anders. “Ik mocht die alcoholtest niet geweigerd hebben, dat is juist”, zei de man tegen de rechter. “Maar ik dacht dat ik mijn recht was omdat ik op dat moment niet meer aan het rijden was. Hij schold me dan uit voor crapuul. Ik heb geen geweld gebruikt. Die agent struikelde nadat hij me bij mijn schouder wilde vastnemen. Op dat moment greep hij naar zijn wapengordel. Ik sloeg in paniek en ben weggelopen.” Volgens zijn advocaat Julie Vandenbogaerde is van weerspannigheid geen sprake. “Integendeel, wanneer je de camerabeelden integraal bekijkt is te zien hoe twee agenten minutenlang met hun knieën in zijn nek en rug zitten. Hij beweegt helemaal niet, behalve één keer omdat hij pijn heeft. In het dossier zitten enkel printscreens, maar ze plaatsten er de verkeerde tijdstippen bij. Hoe kunnen beelden zo anders geïnterpreteerd worden? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er vanuit de politiezone Riho soms vreemde dossiers komen.” De man riskeert zes maanden gevangenisstraf. Vonnis op 23 januari.