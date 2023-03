Man (25) riskeert celstraf voor bezit kinderporno: “Mijn ex plaatste het op mijn gsm”

De feiten kwamen aan het licht nadat zijn ex verklaarde dat ze vreesde dat hij zich zou vergrijpen aan hun dochtertje. “Ze had kinderporno op één van zijn twee gsm’s gezien”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij heeft twee gsm’s, één voor dagelijks gebruik en één om kinderporno te bekijken.” Bij een huiszoeking gaf de 25-jarige man slechts toestemming tot enkele ruimtes in de woning. “Eén gsm bleek ook al terug naar fabrieksinstellingen te zijn gezet. Wel werden op zijn gegevensdragers een zestigtal foto’s met kinderporno teruggevonden. Hij bezocht ook een chatsite waar hij meer dan 2.000 chatsessies was gestart en waar kinderporno werd uitgewisseld.” In zijn verhoor gaf hij toe dat hij zich ook één keer als een minderjarig meisje had uitgegeven op die website. “Naar eigen zeggen om te zien hoeveel vetzakken er op de site zaten en hoe ver ze zouden gaan.” In 2016 kreeg de man al eens een minnelijke schikking aangeboden voor het bezit van kinerporno.

“Niets met kinderporno te maken”

De jongeman zei tegen de rechter dat de kinderporno helemaal niet van hem is. “Er kwam één keer plots een venster op mijn gsm opgedoken met kinderporno”, vertelt hij. “Dat heb ik inderdaad getoond aan mijn ex maar heb het meteen weggeklikt. Die foto’s moeten er ofel per ongeluk opgekomen zijn, ofwel heeft mijn ex me dat geflikt. Wat ook mogelijk is, is dat mijn computer werd gebruikt door hackers die mijn pc dan hebben gebruikt om kinderporno uit te wisselen. Dat is een gebruikelijke techniek op het dark web.” Of de rechter het verhaal van de man zal geloven is nog maar de vraag. Hij riskeert tien maanden celstraf en 500 euro boete. Vonnis op 29 maart.