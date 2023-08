Mama’s geven samen borstvoeding in De Vaarbar

KOERS blikt met digi-expo terug op Luis Ocaña's Tourwinst in 1973

KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare viert deze zomer de 50ste verjaardag van de Tourwinst van Luis Ocaña. Deze ‘Franse’ Spanjaard was in de jaren 1970 de belangrijkste concurrent van Eddy Merckx in de Grote Rondes en wist bij afwezigheid van Merckx de Tour van 1973 binnen te halen. Verschillende truien, trofeeën en memorabilia van Ocaña zijn sinds 2020 in de collectie van KOERS opgenomen. Die werden nu verwerkt in een digitale tentoonstelling die je kan ontdekken op https://servicekoers.be/. Daarnaast prijken er ook heel wat van die objecten in het museum aan het Polenplein.