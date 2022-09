Majé lanceert met ‘Glitter Love’ derde single op anderhalf jaar

Roeselare MSKA Roeselare bakt 24 uur non-stop pannenkoe­ken tegen kanker

De bakkerijafdeling van MSKA Roeselare maakt zich op voor een krachttoer. Op donderdag 20 oktober om 12 uur geeft de bakkersafdeling van de school langs de Groenestraat het het startschot om 24 uur non-stop pannenkoeken te bakken. “Dit ten voordele van de Stichting tegen Kanker”, zegt leerkracht Andy Vandenberghe. In de eigen omgeving wordt iedereen vroeg of laat geconfronteerd met deze ziekte en wij willen graag ons steentje bijdragen in de strijd tegen kanker. Het is de bedoeling om samen met leerlingen en leerkrachten vanaf donderdag 12 uur tot vrijdag 21 oktober om 12 uur, 24 uur aan één stuk pannenkoeken te bakken en deze te verkopen. Bestellingen kunnen trouwens nu al geplaatst worden. Voor tien pannenkoeken betaal je zeven euro.” Dit via de website www.mskaroeselare.be of op de facebookpagina van de afdeling bakkerij. “Maar iedereen kan ons tijdens de uitdaging ook een bezoekje brengen en ter plaatse pannenkoeken kopen’, besluit Andy.

