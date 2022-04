Maatregelen moeten Roeselaarse stadsderby in goede banen leiden

Izegem Izegem in de prijzen op Openbaar­groen-a­wards

Stad Izegem is in de prijzen gevallen op de Openbaargroen-awards. De wedstrijd van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw zet recente, vernieuwende en inspirerende openbaar groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in de kijker. Izegem behaalde in de categorie Bloemengemeente de hoogste score, zijnde drie bloemen. In de categorie Bijenvriendelijke gemeente kreeg de Pekkersstad een score van twee bijen. Tot slot kwam Izegem in de categorie Wijkpark als eerste laureaat uit de bus met het project park Rafaël.

