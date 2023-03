Maanden hinder door nutswerken in Beitem

De nieuwe kabels en leidingen komen in het voetpad en in de rand van de rijweg. In een eerste fase, van 13 maart tot begin april, is er geen doorgaand verkeer in de Kerkhofstraat tussen de Meensesteenweg en Landmansstraat. Van begin tot midden april is er geen doorgaand verkeer in de Kerkhofstraat tussen de Landmansstraat en de Kortewagenstraat mogelijk en tijdens de tweede helft van april wordt de Landmansstraat tussen de Kerkhofstraat en Mgr. Catrystraat volledig afgesloten voor doorgaand én plaatselijk verkeer.

In mei is er geen doorgaand verkeer in de Mgr. Catrystraat tussen de Landmansstraat en het klein zijstraatje van de Mgr. Catrystraat. Die maand is de Landmansstraat wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer en als er gewerkt wordt in het zijstraatje zijn de Landmansstraat en Mgr. Catrystraat terug open voor doorgaand verkeer. In het zijstraatje zelf zal plaatselijk verkeer mogelijk. De laatste fase van de werkenis voorzien in de maand juni. Die maand is er geen doorgaand verkeer in de Kerkhofstraat tussen de Meensesteenweg en Landmansstraat. Parkeren in de werkzone is nooit mogelijk.