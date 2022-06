Maand rijverbod en boete voor jonge koerier na 87 km/u in zone 30 in Roeselare

Roeselare Marthe (23) sterft na aanrijding met auto, bestuurder was onder invloed: “Ze was een zonnetje, altijd lachen”

De feestelijke opening van de Roeselaarse Batjes met het traditionele vat van Rodenbach is vrijdagnacht met een drama geëindigd. Op een invalsweg naar het stadscentrum kwam een 23-jarige fietsster uit Roeselare om het leven bij een verkeersongeval. De 24-jarige aanrijder was onder invloed van alcohol. In een eerste reactie reageert de familie van slachtoffer Marthe Hanssens bijzonder aangeslagen. “Ze stond aan het begin van haar leven”, klinkt het diep bedroefd.

