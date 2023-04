Maak kennis met net geen 50 werkgevers op jobbeurs in Schiervelde

Fotoclub Knipoogje toont Roeselare als snelst groeiende en vernieuwde centrum­stad

De Roeselaarse Fotoclub Knipoogje lanceert op zaterdag 22 april om 18 uur hun project RSL 2022. De leden maakten werk van een multimediavertoning die een beeld brengt van Roeselare in het jaar 2022 als snelst groeiende en vernieuwde centrumstad van Vlaanderen. Voor dit project kreeg Knipoogje een subsidiëring van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Ook stadsdichter Edward Hoornaert leverde een bijdrage en muzikanten brengen feestelijke intermezzo’s. Project RSL 2022 wordt vertoond in CC De Spil en de toegang is gratis. Nadien wordt de vertoning ter beschikking gesteld voor scholen, verenigingen, woonzorgcentra en dienstencentra.