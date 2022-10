Luchtreinigers zorgen voor schonere en gezondere lucht in modewinkels tijdens Week van de Belgische mode

Op energiekosten besparen

Ruben Van der Elst, mede-eigenaar van Belgische modemerk Marie Méro was meteen enthousiast en plaatste de luchtreinigers in al hun winkels, ook in het filiaal langs de Ooststraat. “Ik las onlangs nog een artikel over de impact van luchtreinigers, dus toen Philips ons vroeg om samen te werken, hebben we geen moment getwijfeld”, zegt Ruben. “Iedereen is zich bewuster geworden van het belang van schonere binnenlucht. Wij vinden het belangrijk om ons personeel een veilige werkomgeving en onze klanten een unieke winkelbeleving te bieden in een gezondere omgeving. Het is niet altijd eenvoudig om winkelpanden goed te verluchten. De hele winter lang de deuren openzetten, is absoluut geen optie. Klanten passen graag in een lekker verwarmde ruimte en wij willen ook onze energiekosten besparen. Een innovatief toestel dat efficiënt de lucht reinigt en dat je alleen maar hoeft in te pluggen, dat kan ik als ondernemer alleen maar toejuichen.”