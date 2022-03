Louis (20) maait fietser Johan van de weg: “Een enig kind, van wie je moeilijk hoogte kon krijgen. Maar dit slaat alles”

Roeselare / Torhout / Menen Aantal opgenomen coronapa­tiën­ten AZ Delta in één week tijd sterk gestegen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in het AZ Delta is de afgelopen week sterk gestegen. Een week geleden ging he tnog om 58 besmette patiënten, vandaag zijn dat er alweer 74. Het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen blijft even laag met vier patiënten.

23 maart