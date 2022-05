Lopen voor Roeselaars gezondheidsproject in Guatemala

Dat werd in 2001 opgezet door de Roeselaarse vroedvrouw Hanne Dejonckheere en Eva Verstraete, verpleegkundige uit Koksijde. “Met hulp en steun van heel wat warme harten en helpende handen, konden we er twee kliniekjes bouwen en een middelbare school. Dit in Yalanhuitz en Pojom, twee erg afgelegen dorpen in de hooglanden van Guatemala”, vertelt Hanne.

Zelf hebben zij tien jaar lang dit project op gang getrokken, samen met Kurt Debuyck die het vaste team kwam versterken in Guatemala en heel wat vrijwilligers uit verschillende landen. Hoofddoel van Vivir en Amor blijft nog steeds om kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen bieden via opgeleide gezondheidswerkers van ter plaatse, de zogenaamde promotoren. “Tijdens de paasvakantie gingen we nog eens op bezoek. Het deed enorm deugd om alles nog eens opnieuw te beleven. We volgden consultaties, spoedgevallen en ook twee bevallingen. We mogen absoluut trots zijn op het werk van onze promotoren. Ondertussen blijven wij het lokale team ondersteunen. We blijven ook op zoek gaan naar de nodige centen om beide kliniekjes draaiende te houden. Dit is geen evidente opdracht, maar we doen ons best om beetje per beetje de nodige fondsen te zoeken.”