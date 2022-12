Lode lanceert kalender met foto’s van Roeselare anno 1900

veldlopen crosscup Isaac Kimeli wint de manche van de crosscup in Roeselare bij zijn eerste deelname dit wintersei­zoen

Tot nu toe was het niet mogelijk om Isaac Kimeli aan het werk te zien in eigen land, omdat hij in Kenia recupereerde na een stevig seizoen. “Maar ik begon daar met de basisconditie voor het komende seizoen. Daarom keek ik uit naar de manche van de Crosscup in Roeselare, niet alleen omdat ik mij wou kwalificeren voor het EK veldlopen, maar ook omdat ik wou checken hoe sterk ik al ben”, zei de atleet van OEH.

27 november