LIVE NATOURCRITERIUM ROESELARE. Kinderen verkennen de omloop met Wallays en Vansevenant • Wout van Aert komt met helikopter

Roeselare Stad en Jeugdraad bieden studieplek­ken aan in OCAR en ARhus

Tweede zit maar geen passende studie-omgeving? Dan kan je ook tijdens de zomer studeren in één van de studieruimtes die de stad Roeselare in samenwerking met de Jeugdraad ter beschikking stelt. De plaatsen zijn wel beperkt. Wees dus solidair en neem geen plaats in de studielocaties in als dat voor jou niet strikt noodzakelijk is. Blokken kan heel de maand augustus, uitgezonderd op 15 augustus in zaal OCAR in Rumbeke. Dit dagelijks van 8 tot 19 uur. Daarnaast kunnen studenten ook terecht in ARhus. Dit van 1 augustus tot en met 8 september, telkens van 8 tot 19 uur. ARhus is gesloten op 15 augustus en 9 september. Op zaterdag zijn studenten er ook welkom van 10 tot 17 uur en op zondag van 10 uur tot 13 uur. Dit is zonder inschrijving. Voor alle andere dagen dient er wel ingeschreven te worden voor beide bloklocaties. Dit kan vanaf woensdag 27 juli via https://vanrslshop.roeselare.be/Activities/Overview.

21 juli