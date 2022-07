LIVE NATOURCRITERIUM ROESELARE. Fans jagen op handtekeningen • Wout van Aert komt met helikopter

Atletiek WK Alexander Doom pakt met Belgian Tornados brons op WK 4x400m : “Het beste voor het laatste gehouden”

Het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene is voor België een grandioos succes geworden. Met Nafi Thiam haalden we goud op de zevenkamp en voor Bashir Abdi was er een bronzen plak weggelegd op de marathon. De Belgian Tornados, met Alexander Doom in een glansrol, maakten met brons op de 4x400m het succes compleet. “In de estafettes kunnen we altijd iets meer”, klinkt het.

