LIVE NATOURCRITERIUM ROESELARE. Eerste wielerfans stromen toe • Wout van Aert maakt straks opwachting met de helikopter

Hooglede/Pittem “Na mijn strijd tegen borstkan­ker én een burn-out maakten deze behandelin­gen voor mij het verschil”: Nele van La Fiducia verwent straks ook je ‘soul’

Nele Tampere (42) heeft grootse plannen met conceptstore La Fiducia. Vanaf het einde van de zomer vind je in beide vestigingen in Gits en Pittem niet langer alleen ‘beauty’, ‘fashion’ en ‘gifts’, maar ook het luikje ‘soul’ met reiki en energetische massages. Het is haar manier om een positief einde te breien aan twee helse jaren, waarin ze vocht tegen borstkanker en een burn-out. “Zogenaamde alternatieve behandelingen hebben me door een heel diep dal geholpen.”

25 juli