Lichte regen en bewolking in Roeselare vanochtend

ASSISEN. “Zijn kanarie was gestorven. Hij zei dat hij mijn darmen eruit zou snijden”: moeder schetst onthutsend beeld van Sacha (23)

De moeder van Sacha Brunessaux (23) stond maandag na drie jaar weer oog in oog met haar zoon in het Brugse assisenhof. Terwijl de meeste mama’s dan meestal de loftrompet blazen, was dat bij Isabelle H. (51) allesbehalve zo. De vrouw vertelde honderduit over bedreigingen: “Hij zei dat hij mij in brand zou steken”. “Ons moeder begon zelf raar te doen”, viel broer R. uit de lucht.