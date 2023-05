LEVENSVERHAAL. Pol Deforche (91), boegbeeld van Roeselaars basket, net geen maand na z'n echtgenote overleden: "De emoties zijn hem te veel geworden"

Boeken- en platen­markt Batavia­wijk na vier jaar terug

Na een stilte van vier jaar organiseert het wijkcomité van de Roeselaarse Bataviawijk op zaterdag 27 mei opnieuw hun boeken- en (vinyl)platenmarkt. Dit op en rond het pleintje aan de Batavialaan. In het stemmige kader van de historische tuinwijk kan je tussen 14 en 18 uur kuieren én kopen bij de verschillende standhouders van binnen en buiten de wijk. Naast het doen van koopjes, wordt het ook genieten van heel wat randanimatie. Zo zorgen de mensen van Pas Par Toe uit de Kalkenstraat, het activiteiten- en ontmoetingscentrum van Sint-Idesbald, opnieuw voor allerhande versiering op de markt. De kleinsten worden daarentegen verwend in het kinderhoekje en op het gezellige zomerterras is het genieten van lekkere hapjes en drankjes. Om 16.30 uur is er bovendien live muziek door Pancrase & Friends. Wie zelf een standje wil uitbaten, kan contact opnemen via martiva@skynet.be.