LEVENSVERHAAL. Café-uitbater Stefaan (50) overlijdt dag na zijn verjaardag: “Brombeer met een hart van goud”

An­ne-Ma­rie viert 100e verjaardag: "Dankzij goede zorgen van het team van De Waterdam waar ze al 16 jaar woont"

Feest in WZC De Waterdam waar Anne-Marie Vanhaverbeke donderdag haar 100e verjaardag vierde. Niet alleen is Anne-Marie de allereerste Roeselarenaar die in 2023 100 kaarsjes mag uitblazen, ze is ook de langstwonende bewoner van het rusthuis langs de Handelsstraat. “De verhuis heeft mama doen heropleven”, aldus de familie. Maar wat is nu exact haar geheim om zo oud te worden? Dochter Geneviève Renson vat het samen in Anne-Marie ’s 10 regels om 100 te worden.