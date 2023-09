Leren klimmen op monumenten in Gits of bier proeven in Moorslede: vijf tips voor Open Monumentendag in de Mandelstreek

Vlaamse borstkan­ker­pa­tiën­ten hebben steeds grotere overle­vings­kans: zo scoren de ziekenhui­zen in jouw provincie

De behandeling van patiënten met borstkanker in Vlaanderen geeft steeds betere resultaten. Zo is de overlevingskans de afgelopen jaren ongeveer 3 procent gestegen. De positieve trend is zowel aan medische innovatie als specialisatie te danken. Uit een rapport dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg dit voorjaar publiceerde, was al gebleken dat er onder ziekenhuizen grote verschillen zijn. Zo scoren de ziekenhuizen in de provincie West-Vlaanderen.