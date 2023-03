Lentebloeiers bedekt onder sneeuwlaagje

Tot in het najaar verkeers­hin­der in hartje Roeselare door uitbrei­ding warmtenet: “Maar het stadscen­trum blijft altijd goed bereikbaar”

Vanaf volgende week, en tot in oktober, zal het Roeselaarse stadscentrum geplaagd worden door uitbreidingswerken aan het warmtenet om onder andere het nieuwe stadhuis en het Klein Seminarie aan te sluiten. Hiervoor moet de rijweg open rond de Sint-Michielskerk, in de Zuidstraat, de Patersstraat en de Sint-Michielsstraat. “Maar we spreiden de hinder”, sust schepen Francis De Bruyne (CD&V). Hoe raak je straks toch op je bestemming?