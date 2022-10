Leerlingen VTI bouwen betere wereld in Minecraft en vallen ermee in de prijzen

Roeselare Sport #VANRSL organi­seert cursus zelfverde­di­ging

Ben je soms onzeker op straat? Wat doe je best als iemand je vastgrijpt of agressief is? Hoe ga je hier het best mee om en wat zijn de valkuilen? Sport #VANRSl organiseert in november en december een cursus zelfverdediging waarbij je verschillende technieken leert om jezelf te wapenen tegen agressors. De lessenreeks is er voor zowel mannen als vrouwen vanaf 16 jaar en kan pas doorgaan bij minstens acht ingeschreven deelnemers. De lessen, op 8, 15, 22 en 29 november en 6 december van 18 tot 19 uur, vinden plaats in de taekwondozaal van het Stedelijk Sportstadion langs de Spanjestraat 181. Deelnemen kost 15 euro, 7n5 euro met de vrijetijdspas. Inschrijven kan via de webshop van de stad, via 051/26.24.00 of vrijetijd@roeselare.be.

4 oktober