Leerlingen stedelijk basisonderwijs proeven van creatieve aanbod academies dankzij muzische klassen: “Zij ontdekken nieuwe talenten, leerkrachten delen expertise”

RoeselareHet Roeselaars stedelijke onderwijs is gestart met een uniek proefproject. Dankzij de zogenaamde muzische klassen worden de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger via een week bomvol workshops ondergedompeld in de creativiteit van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) en de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP). “Niet alleen ontdekken de leerlingen zo nieuwe talenten, maar ook de teams van de scholen steken hier enorm veel van op”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).