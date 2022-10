Leerlingen Dominiek Savio ontwerpen emotiemachine

Roeselare Werf Roeselaars stadhuis nu al ‘open huis’, renovatie belfort start volgende week

Het nieuwe stadhuis van Roeselare moet een ontmoetingsplek worden voor alle Roeselarenaars en dat is het ook al tijdens de bouw: ‘stadhuisklassen’ kunnen de werf bezoeken en krijgen een toelichting over het stadhuis in wording. De werf ervan zit op schema. Volgende week start de renovatie van het belfort en voor het bouwverlof van 2023 moet het volledige volume van de nieuwbouw een feit zijn. En, leuk nieuwtje, er wordt ook bekeken of er straks getrouwd zal kunnen worden in de binnentuin van het nieuwe stadhuis.

