Leerlingen De Octopus verwelkomen kippen op school met gezonde picknick

De leerlingen van SBS De Octopus genoten vrijdagmiddag van een gezonde picknick die tegelijk fungeerde als geboortefeest voor de kippen van de school. Het initiatief kaderde binnen ‘Superfood voor jonge helden’. Via dit project werkte de stad Roeselare samen met drie scholen pilootprojecten uit rond gezonde voeding. Dit laat de scholen toe om uit te zoeken wat hun leerlingen nodig hebben, en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. “Hier in De Octopus werd de keuze gemaakt om de focus te leggen op het educatief en duurzaam luik”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Via het houden van kippen op school, wil men de kinderen in aanraking brengen met een duurzame voedingscultuur en gezonde voeding. Zo organiseert de school een gezonde picknick, en randanimatie in het thema tijdens het picknickmoment. In mei volgt een theatervoorstelling voor het kleuter -en lager onderwijs vanuit ‘Kip van Troje’ rond het thema voeding en per graad worden er educatieve koffers uitgewerkt om met het thema aan de slag te gaan in de klas.