Leerlingen Burgerschool schenken ruim 300 euro aan De Sociale Kruidenier

Onze Jeugd opent zomerbar voor één dag

Onze Jeugd, de school voor buitengewoon middelbaar onderwijs langs de Iepersestraat 245, organiseert op zaterdag 3 juni een opendeur. Vanaf 14 uur kan je er de opleidingen van de school ontdekken en een kijkje nemen in de klas- en werklokalen. Voor de gelegenheid pakt de school ook uit met een eigen zomerbar. Daar kan je genieten van frietjes, pasta, croques, taco’s, tapas, braadworsten, cocktails,... dankzij verschillende gezellige drank- en eetstandjes. Ook is er live muziek voorzien en leuke activiteiten zoals het maken van TikToks, een visput en een leuke crea-activiteit. Wie zijn jetons in voorverkoop koopt, krijgt een leuke korting. Dit kan via www.onzejeugd.be of aan het onthaal van de school.