Leerlingen Broederschool sporten recordbedrag bijeen voor opstart duurzame ondernemingen op de Filipijnen

Het Payoga-Kapataganproject, dat inzet op duurzame ontwikkeling, wordt al jaren gesteund wordt door de Broederschool. Belangrijke pijler van deze organisatie is vorming waarna leden een lening kunnen aangaan om zelf hun eigen onderneming op te starten: “Dit kan heel kleinschalig zoals het kweken van kippen of geiten maar het kan ook de start van een winkeltje, handel in rijst of biologische voeding of een klein lasbedrijf zijn”, vertelt Lievia Couvreur, oud-leerkracht van de school. De leden worden gestimuleerd om zelf te gaan ondernemen en krijgen hiervoor een lening zodat ze kunnen voorzien in hun eigen inkomen en niet afhankelijk zijn. De eerste lening is zo’n 50 euro. Als die op tijd terug betaald wordt, kan een nieuwe grotere lening aangevraagd worden.