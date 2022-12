Leerlingen Broederschool maken pluviometers die stad helpen om waterbeheer slimmer aan te pakken

Geen traditionele les vrijdag in de Broederschool. Daarentegen gingen de leerlingen van de eerste graad aan de slag om een pluviometer te maken. Die meet neerslag en stuurt de gegevens door naar een databank. Deze data worden gebruikt in de lessen statistiek op school, maar ook de stad gaat er mee aan de slag. Het gaat om een project in het kader van Roeselare als ‘smart city’. “Een smart city worden is een werk van vele handen, waarbij de stad de rol van facilitator opneemt om diverse sectoren samen te brengen”, zegt schepen Matthijs Samyn (CD&V). “Een concreet voorbeeld hiervan zien we vandaag in de Broederschool. Leerlingen van de STEM-klassen maken zelf een pluviometer met een 3D-printer en Roeselaarse technologie. Die nemen ze mee naar huis, en dankzij de sensoren in de meter leren we bij over neerslag en water.”