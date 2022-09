Leerkracht Bart (42) verdedigt Belgische eer op eerste WK gravelrace: “Als ik bij de vijf beste Belgen eindig, spring ik een gat in de lucht”

Hooglede Eendracht Hooglede wacht nog steeds op nieuw dak sinds doortocht Eunice: “Zolang procedure tussen aannemer en verzeke­raar loopt, kunnen we helaas niets doen”

Eendracht Hooglede zit nog steeds te wachten op een degelijk dak op de voetbalkantine. Op vrijdag 18 februari blies de storm Eunice de dakbedekking op het veld, al bleef het oude, lekkende onderdak toen wel liggen. Zeven maanden later staan in de kantine vijftien emmers om het insijpelende regenwater op te vangen. Volgens de verzekeraar is het de schuld van de aannemer dat het dak afwaaide. Die is het daar niet mee eens, waardoor het tot een juridische procedure kwam.

22 september