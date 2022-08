Leer laagstam fruitbomen snoeien

Roeselare Wandeling gidst je door het heropge­bouw­de Roeselare na WOI

De toeristische dienst van Roeselare organiseert een reeks wandelingen langs erfgoed dat opgebouwd werd na de Eerste Wereldoorlog. De wandeling is ongeveer een kilometer lang en aansluitend breng je een bezoek aan de tentoonstelling Herdacht. Hertekend. Herbouwd. in Ter Posterie langs de Ooststraat. Er zijn wandelingen op 14 augustus om 14 uur, 25 augustus om 19 uur, 28 augustus om 14 uur, 18 september om 14 uur en 22 september om 19uur. De wandelingen starten steeds aan de Dienst Toerisme aan het Polenplein 15. Inschrijven is verplicht en kan via visit@roeselare.be of 051/26.24.00. Per wandeling zijn maximum 20 personen toegelaten.

